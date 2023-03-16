Алиев Абас Сулейманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Абас Сулейманович

Алиев Абас Сулейманович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Сулейман Алиевич

Мать: Шахбанова Марин (Барин) Шахбановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close