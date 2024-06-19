Афанасьева Матрона Фоминична
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Фома Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1879
Рождение ребёнка
06.05.1884
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Рождение ребёнка
17.06.1886
Дочь: Афанасьева Агриппина Кононовна
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Афанасьева Наталья Кононовна
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Рождение ребёнка
19.10.1890
Дочь: Афанасьева Екатерина Кононовна
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Рождение ребёнка
12.03.1892
Сын: Афанасьев Алексей Кононович
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Рождение ребёнка
25.12.1893
Сын: Афанасьев Степан (Стефан) Кононович
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Рождение ребёнка
04.04.1896
Дочь: Афанасьева Акулина Кононовна
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Рождение ребёнка
06.12.1898
Сын: Афанасьев Николай Кононович
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Афанасьев Александр Кононович
Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович
Смерть
Неизвестно