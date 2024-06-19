Афанасьева Матрона Фоминична 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьева Матрона Фоминична

Место рождения

Крапивново, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Фома Максимович

Мать: не указана

Крапивново, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Афанасьев Конон Емельянович

Клетищи, Вознесенская волость, Ковровский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1884

Сын: Афанасьев Иван Кононович

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Клетищи, Вознесенская волость, Ковровский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1886

Дочь: Афанасьева Агриппина Кононовна

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Клетищи, Вознесенская волость, Ковровский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: Афанасьева Наталья Кононовна

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Рождение ребёнка
19.10.1890

Дочь: Афанасьева Екатерина Кононовна

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Рождение ребёнка
12.03.1892

Сын: Афанасьев Алексей Кононович

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Афанасьев Степан (Стефан) Кононович

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Клетищи, Вознесенская волость, Ковровский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1896

Дочь: Афанасьева Акулина Кононовна

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Рождение ребёнка
06.12.1898

Сын: Афанасьев Николай Кононович

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Афанасьев Александр Кононович

Отец ребёнка: Афанасьев Конон Емельянович

Смерть
Неизвестно

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