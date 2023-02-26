Константин Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин Стефанов

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

1805

Дата смерти

19.04.1807

Пол

Мужской

Отец

До 1787 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Стефан Матвеев

Мать: ?

д.Хотеево
Смерть
19.04.1807
д.Хотеево
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