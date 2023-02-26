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Константин Стефанов
Константин Стефанов
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Место рождения
д.Хотеево
Дата рождения
1805
Дата смерти
19.04.1807
Пол
Мужской
Отец
Стефан Матвеев
До 1787 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Стефан Матвеев
Мать:
?
д.Хотеево
Смерть
19.04.1807
д.Хотеево
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