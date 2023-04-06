(Шелудченко) Евгения Терентьевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1858
Бракосочетание
26.01.1875
Рождение ребёнка
25.03.1876
Сын: Шелудченко Гавриил Антонович
Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич
Рождение ребёнка
18.12.1877
Дочь: Юлиана Антоновна
Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич
Рождение ребёнка
05.05.1879
Дочь: Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич
Рождение ребёнка
20.09.1883
Сын: Шелудченко Михаил Антонович
Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич
Рождение ребёнка
01.09.1885
Сын: Шелудченко Роман Антонович
Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич
Рождение ребёнка
19.01.1888
Сын: Шелудченко Ефим Антонович
Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно