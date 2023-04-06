(Шелудченко) Евгения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шелудченко) Евгения Терентьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1858

Отец: Шелудченко Терентий Иванович

Мать: Шелудченко Агриппина Андреевна

Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Шелудченко Антон Никитич

Рождение ребёнка
25.03.1876

Сын: Шелудченко Гавриил Антонович

Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич

Рождение ребёнка
18.12.1877

Дочь: Юлиана Антоновна

Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич

Рождение ребёнка
05.05.1879

Дочь: Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич

Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич

Рождение ребёнка
20.09.1883

Сын: Шелудченко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич

Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Шелудченко Роман Антонович

Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич

Рождение ребёнка
19.01.1888

Сын: Шелудченко Ефим Антонович

Отец ребёнка: Шелудченко Антон Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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