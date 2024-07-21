Григорьев Павел Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Павел Максимович

Григорьев Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Григорьева Фекла Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Евдокия

Мать ребёнка: не указана

не родная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1933

Дочь: Долинина (Григорьева) Анна Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1950

Сын: Григорьев Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.