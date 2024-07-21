Григорьев Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Евдокия
Мать ребёнка: не указана
не родная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1933
Дочь: Долинина (Григорьева) Анна Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1950
Сын: Григорьев Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно