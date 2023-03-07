Аблезина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблезина Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Екатерина Игнатьева

Отец ребёнка: Аблезин Игнатий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Аблезин Максим Игнатьев

Отец ребёнка: Аблезин Игнатий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблезин Игнатий Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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