Тараканова Анна Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова Анна Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Степачкина Марина

Отец ребёнка: Таракановъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Таракановъ Иванъ

Отец ребёнка: Таракановъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Таракановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Таракановъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Таракановъ Иванъ

Отец ребёнка: Таракановъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Таракановъ Иванъ

Отец ребёнка: Таракановъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таракановъ Дмитрий

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