Тараканова Анна Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Степачкина Марина
Отец ребёнка: Таракановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1772
Рождение ребёнка
1779
Сын: Таракановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Таракановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1781
Рождение ребёнка
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таракановъ Дмитрий