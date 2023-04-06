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Воронков Никифор Павлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1849

Дата смерти

20.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1868

Жена: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
07.11.1868

Дочь: Стефанида Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
18.10.1870

Сын: Воронков Иван Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сыромятникова Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
05.09.1874

Сын: Воронков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Извекова Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
15.12.1880

Сын: Воронков Павел Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Воронков Стефан Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
04.09.1883

Сын: Воронков Захар Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Воронков Кирилл Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Рождение ребёнка
23.07.1889

Сын: Воронков Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1892
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