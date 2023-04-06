Воронков Никифор Павлович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти20.08.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Стефанида Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Сын: Воронков Иван Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Дочь: Сыромятникова Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Сын: Воронков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Дочь: Извекова Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Сын: Воронков Павел Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Сын: Воронков Стефан Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Сын: Воронков Захар Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Сын: Воронков Кирилл Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна
Сын: Воронков Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Анастасия Федотовна