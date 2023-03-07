Энери (Горяинова) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.11.1897
Дата смерти23.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.11.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 04.05.1916 по ?.11.1918
Быково, Раменский муниципальный район, Московская область
Вскоре по состоянию здоровья Сергей Михайлович Сухотин был комиссован. Наступила новая полоса в его жизни. Как уже было сказано выше, 4 мая 1916 года Ирина и Сергей, наконец, стали супругами. Произошл... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Сухотина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Сухотин Сергей Михайлович
Смерть
23.01.1980
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика