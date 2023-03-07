Энери (Горяинова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энери (Горяинова) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 05.11.1897

Дата смерти

23.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
С 04.05.1916 по ?.11.1918

Муж: Сухотин Сергей Михайлович

Быково, Раменский муниципальный район, Московская область
Вскоре по состоянию здоровья Сергей Михайлович Сухотин был комиссован. Наступила новая полоса в его жизни. Как уже было сказано выше, 4 мая 1916 года Ирина и Сергей, наконец, стали супругами. Произошл... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Сухотина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Сухотин Сергей Михайлович

Смерть
23.01.1980
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
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