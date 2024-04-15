Андрияш (Романченко) Вера Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрияш (Романченко) Вера Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.08.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Порфирьевич Романков
Восприемник
13.06.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Григорьевич Демяненко
Восприемник
14.05.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Романович Антошенко
Бракосочетание
13.02.1902 ст.

Муж: Андрияшенко Иван Никифорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-Q?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.08.1902 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андрияшенко Иван Никифорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7T-N?i=567&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
19.05.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Григорьевич Демяненко
Восприемник
17.10.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Григорьевна Демьяненко
Смерть
Неизвестно
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