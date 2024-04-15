Андрияш (Романченко) Вера Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
08.08.1898 ст.
Емельян Порфирьевич Романков
Восприемник
13.06.1899 ст.
Иван Григорьевич Демяненко
Восприемник
14.05.1900 ст.
Дмитрий Романович Антошенко
Бракосочетание
13.02.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-Q?i=592&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
31.08.1902 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андрияшенко Иван Никифорович
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7T-N?i=567&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
19.05.1903 ст.
Алексей Григорьевич Демяненко
Восприемник
17.10.1905 ст.
Неонила Григорьевна Демьяненко
Смерть
Неизвестно