Чередов Василий Дорофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Чередов Дорофей Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Чередов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чередова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Чередов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Чередова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Чередов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Чередова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно