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Чередов Василий Дорофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Чередов Дорофей Фёдоров

Мать: Чередова Евфимья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Чередов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чередов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Чередов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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