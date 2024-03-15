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Ценев Сергей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786 ст.

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1757 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.

Отец: Ценёв Игнатий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Ценев (Ценёв) Степан (Стефан) Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Ценёва Авдотия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призыв на военную службу
1813 ст.
Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рекрут с 1813 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Ценева Авдотия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1850 ст.

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