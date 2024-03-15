Ценев Сергей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786 ст.
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.
Отец: Ценёв Игнатий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Ценев (Ценёв) Степан (Стефан) Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Ценёва Авдотия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Призыв на военную службу
1813 ст.
Рекрут с 1813 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: Ценева Авдотия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1850 ст.