Марочкинъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Марочкинъ Сидоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Марочкинъ Евстратъ
Мать ребёнка: Марочкина Федора Петрова
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марочкина Федора Петрова
Смерть
1790