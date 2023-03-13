Марочкинъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марочкинъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Марочкинъ Сидоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Марочкинъ Евстратъ

Мать ребёнка: Марочкина Федора Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марочкина Федора Петрова

Смерть
1790
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