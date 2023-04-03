(Созонова/Васильева) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Васильев Егор Богданов
Мать: Агриппина Никитина
Бракосочетание
21.04.1904
Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.01.1905
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Созонов Александр Фёдорович
д. Лубосалми, Гимольский приход, Повенецкий уезд
Рождение ребёнка
09.10.1906
Сын: Созонов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Созонов Александр Фёдорович
д. Лубосалми, Гимольский приход, Повенецкий уезд
Рождение ребёнка
10.11.1908
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Созонов Александр Фёдорович
д. Лубосалми, Гимольский приход, Повенецкий уезд
Рождение ребёнка
09.10.1920
Дочь: Евгения Александровна
Отец ребёнка: Созонов Александр Фёдорович
Смерть
Неизвестно