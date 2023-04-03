(Созонова/Васильева) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Созонова/Васильева) Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Васильев Егор Богданов

Мать: Агриппина Никитина

Бракосочетание
21.04.1904

Муж: Созонов Александр Фёдорович

Николаевско-Ладожский погост, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.01.1905

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Созонов Александр Фёдорович

д. Лубосалми, Гимольский приход, Повенецкий уезд
Рождение ребёнка
09.10.1906

Сын: Созонов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Созонов Александр Фёдорович

д. Лубосалми, Гимольский приход, Повенецкий уезд
Рождение ребёнка
10.11.1908

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Созонов Александр Фёдорович

д. Лубосалми, Гимольский приход, Повенецкий уезд
Рождение ребёнка
09.10.1920

Дочь: Евгения Александровна

Отец ребёнка: Созонов Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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