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Ведениева Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

02.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1850

Дочь: Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Ведениев Михаил Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Веденеев Феоктист Михайлович

Отец ребёнка: Ведениев Михаил Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Ведениев Михаил Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведениев Михаил Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.05.1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родов
Похороны
04.05.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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