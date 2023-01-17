Ведениева Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти02.05.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1850
Дочь: Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Ведениев Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Веденеев Феоктист Михайлович
Отец ребёнка: Ведениев Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Ведениев Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1857
Причина смерти: От родов
Похороны
04.05.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя