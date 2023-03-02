Оплетаева (Бадьина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оплетаева (Бадьина) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Бадьин Семен

Мать: Глафира Романовна

Смерть
2014
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