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Оплетаева (Бадьина) Клавдия
Оплетаева (Бадьина) Клавдия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1930
Дата смерти
2014
Пол
Женский
Отец
Бадьин Семен
Около 1894 г.р.
Мать
Глафира Романовна
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец:
Бадьин Семен
Мать:
Глафира Романовна
Смерть
2014
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