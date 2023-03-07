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Огнева Анастасия Филимонова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Филимонъ Ивановъ

Мать: Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Огневъ Степанъ

Отец ребёнка: Огневъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1829

Сын: Огневъ Алексей

Отец ребёнка: Огневъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акимова Матрена

Отец ребёнка: Огневъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Новикова Ульяна

Отец ребёнка: Огневъ Михаилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневъ Михаилъ

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