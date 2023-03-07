Огнева Анастасия Филимонова
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Филимонъ Ивановъ
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Огневъ Степанъ
Отец ребёнка: Огневъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Огневъ Алексей
Отец ребёнка: Огневъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акимова Матрена
Отец ребёнка: Огневъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Новикова Ульяна
Отец ребёнка: Огневъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огневъ Михаилъ