Szczuka (Załuska h. Junosza) Konstancja
Место рожденияŁosice Wielkie
Дата рождения08.08.1838
Дата смерти02.11.1856
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1838
Łosice Wielkie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Szczuka H. Grabie Konstanty
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Szczuka H. Grabie Edmund Edward
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.1856