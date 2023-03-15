Szczuka (Załuska h. Junosza) Konstancja — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szczuka (Załuska h. Junosza) Konstancja

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Место рождения

Łosice Wielkie

Дата рождения

08.08.1838

Дата смерти

02.11.1856

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1838

Отец: Załuski H. Junosza Ludwik Wiktor

Мать: Załuski H. Junosza Maria Sabina

Łosice Wielkie
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Szczuka H. Grabie Konstanty

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Szczuka H. Grabie Edmund Edward

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.1856
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