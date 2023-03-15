Załuski h. Junosza (Ciecierska z Ciecierzyna h.Rawicz) Maria Sabina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1833
Сын: Załuski H. Junosza Henryk Antoni
Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Ludwik Wiktor
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 406
Рождение ребёнка
30.12.1835
Сын: Załuski H. Junosza Władysław Antoni
Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Ludwik Wiktor
Łosice
Рождение ребёнка
08.08.1838
Дочь: Szczuka Konstancja
Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Ludwik Wiktor
Łosice Wielkie
Бракосочетание
Неизвестно