Załuski h. Junosza (Ciecierska z Ciecierzyna h.Rawicz) Maria Sabina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиZałuski h. Junosza (Ciecierska z Ciecierzyna h.Rawicz) Maria Sabina

Załuski h. Junosza (Ciecierska z Ciecierzyna h.Rawicz) Maria Sabina

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ciecierski Z Ciecierzyna H.rawicz Dominik

Мать: Ciecierska Konstancja

Рождение ребёнка
15.06.1833

Сын: Załuski H. Junosza Henryk Antoni

Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Ludwik Wiktor

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 406
Рождение ребёнка
30.12.1835

Сын: Załuski H. Junosza Władysław Antoni

Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Ludwik Wiktor

Łosice
Рождение ребёнка
08.08.1838

Дочь: Szczuka Konstancja

Отец ребёнка: Załuski H. Junosza Ludwik Wiktor

Łosice Wielkie
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Załuski H. Junosza Ludwik Wiktor

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close