Евдокия Ивановна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Мефодиевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Мефодиевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1829 О родившихся Гремячка 5 47 26 Устинья Петр Нефедов нет Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Петр Мефодиевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1832 О родившихся Гремячка 5 50 19 Кирилл Петр Мефодиев нет Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1834

Сын: Павел Петрович

Отец ребёнка: Петр Мефодиевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1834 О родившихся Гремячка 5 52 22 Павел Петр Мефодиев нет Авдотья Иванова
Смерть
1874
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1874 О умерших Гремячка 4 176 29 Евдокия Иванова 70 Петр Нефедов 1804

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