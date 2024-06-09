Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Мефодиевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Мефодиевич
1829 О родившихся Гремячка 5 47 26 Устинья Петр Нефедов нет Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кирилл Петрович
Отец ребёнка: Петр Мефодиевич
1832 О родившихся Гремячка 5 50 19 Кирилл Петр Мефодиев нет Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Павел Петрович
Отец ребёнка: Петр Мефодиевич
1834 О родившихся Гремячка 5 52 22 Павел Петр Мефодиев нет Авдотья Иванова
Смерть
1874
1874 О умерших Гремячка 4 176 29 Евдокия Иванова 70 Петр Нефедов 1804