Петр Мефодиевич 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петр Мефодиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

запись о рождении в Гремячке не найдены
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1826 О родившихся Гремячка 5 44 16 Иван Петр Нефедов нет нет
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1829 О родившихся Гремячка 5 47 26 Устинья Петр Нефедов нет Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1832 О родившихся Гремячка 5 50 19 Кирилл Петр Мефодиев нет Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1834

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1834 О родившихся Гремячка 5 52 22 Павел Петр Мефодиев нет Авдотья Иванова
Смерть
1884
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1884 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 371 Петр Мефодиев 76 1808

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