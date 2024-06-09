Петр Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
запись о рождении в Гремячке не найдены
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
1826 О родившихся Гремячка 5 44 16 Иван Петр Нефедов нет нет
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
1829 О родившихся Гремячка 5 47 26 Устинья Петр Нефедов нет Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кирилл Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
1832 О родившихся Гремячка 5 50 19 Кирилл Петр Мефодиев нет Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
1834 О родившихся Гремячка 5 52 22 Павел Петр Мефодиев нет Авдотья Иванова
Смерть
1884
1884 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 371 Петр Мефодиев 76 1808