BERGMANN Jean
Место рожденияEpping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения29.08.1776
Дата смерти19.05.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1776
Отец: Bergmann Jean
Мать: Bergmann Catherine
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
laboureur à Epping, maire de Epping 1835-1837
Смерть
19.05.1840
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE