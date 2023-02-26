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BERGMANN Jean

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Место рождения

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

29.08.1776

Дата смерти

19.05.1840

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1776

Отец: Bergmann Jean

Мать: Bergmann Catherine

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
laboureur à Epping, maire de Epping 1835-1837
Смерть
19.05.1840
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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