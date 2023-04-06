Полуляхова (Беличенко) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова (Беличенко) Пелагея Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1911

Муж: Полуляхов Парфений Семенович

Рождение ребёнка
24.09.1912

Дочь: Антонина Парфеньевна

Отец ребёнка: Полуляхов Парфений Семенович

Рождение ребёнка
03.09.1915

Сын: Полуляхов Леонид Парфеньевич

Отец ребёнка: Полуляхов Парфений Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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