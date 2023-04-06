Полуляхова (Беличенко) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1911
Рождение ребёнка
24.09.1912
Дочь: Антонина Парфеньевна
Отец ребёнка: Полуляхов Парфений Семенович
Рождение ребёнка
03.09.1915
Сын: Полуляхов Леонид Парфеньевич
Отец ребёнка: Полуляхов Парфений Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно