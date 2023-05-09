Картинова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1912
Дочь: (Картинова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Картинов Иван Константинович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно