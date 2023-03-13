Горбуновъ Ефимъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Горбуновъ Петръ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Тутова Фекла
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1769
Сын: Горбуновъ Тимофей
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1776
Сын: Горбуновъ Варфоломей
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1779
Сын: Горбуновъ Маркелъ
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горбуновъ Маркелъ
Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Дарья Андреева