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Горбуновъ Ефимъ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Горбуновъ Петръ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Тутова Фекла

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1769

Сын: Горбуновъ Тимофей

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1776

Сын: Горбуновъ Варфоломей

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Горбуновъ Маркелъ

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горбуновъ Маркелъ

Мать ребёнка: Горбунова Дарья Андреева

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Дарья Андреева

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