Комисарова Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1850 ст.
Сын: Комисаров Василий Ефремов
Отец ребёнка: Комисаров Ефремий Семёнов
Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно