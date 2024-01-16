Комисарова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комисарова Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850 ст.

Сын: Комисаров Василий Ефремов

Отец ребёнка: Комисаров Ефремий Семёнов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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