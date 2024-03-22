Аристова (Балкина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.12.1911
Дата смерти30.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911
Отец: Балкин Иван Васильевич
Мать: Балкина Ксения Флоровна
Рождение ребёнка
20.04.1936
Сын: Аристов Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Аристов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
17.01.1938
Дочь: Кечина Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Аристов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.01.1945
Дочь: Фрегер Алевтина Викторовна
Отец ребёнка: Аристов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
08.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1973