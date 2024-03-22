Аристова (Балкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Балкина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

05.12.1911

Дата смерти

30.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1911

Отец: Балкин Иван Васильевич

Мать: Балкина Ксения Флоровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1936

Сын: Аристов Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Аристов Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
17.01.1938

Дочь: Кечина Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Аристов Виктор Сергеевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1945

Дочь: Фрегер Алевтина Викторовна

Отец ребёнка: Аристов Виктор Сергеевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Виктор Сергеевич

Смерть
30.01.1973
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