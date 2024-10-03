Крупник (Гавриш) Феодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупник (Гавриш) Феодора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

15.10.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Гавриш Василий Демьянович

Мать: Гавриш Евдокия Мартыновна

Бракосочетание
26.01.1819 ст.

Муж: Крупник Влас (Алексей) Васильевич

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1819 ст.

Сын: Крупниченко Игнатий Власьевич

Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.12.1820 ст.

Сын: Крупник Калинник Власьевич

Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Адаменко (Крупник) Зиновия Власовна

Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1827 ст.

Сын: Крупник Трофим Власович

Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.05.1830 ст.

Дочь: Крупниченко Гликерия Власовна

Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
15.10.1861 ст.
Погребище, Вінницька область
В метрике указан возраст 48 лет
Похороны
17.10.1861 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь

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