Крупник (Гавриш) Феодора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти15.10.1861 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
26.01.1819 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1819 ст.
Сын: Крупниченко Игнатий Власьевич
Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1820 ст.
Сын: Крупник Калинник Власьевич
Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Адаменко (Крупник) Зиновия Власовна
Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1827 ст.
Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1830 ст.
Дочь: Крупниченко Гликерия Власовна
Отец ребёнка: Крупник Влас (Алексей) Васильевич
Смерть
15.10.1861 ст.
В метрике указан возраст 48 лет
Похороны
17.10.1861 ст.
Михайловская церковь