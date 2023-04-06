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Моругин Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1825 и 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1844

Жена: Марья Васильева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Иван Григорьев Моругин, православный, первым браком, 19 лет Невеста - девица Марья Васильева Холопова, дочь села Великого крестьянина василия Егорова Холопова, 17 лет ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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