Моругин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1844
Жена: Марья Васильева
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Иван Григорьев Моругин, православный, первым браком, 19 лет Невеста - девица Марья Васильева Холопова, дочь села Великого крестьянина василия Егорова Холопова, 17 лет ... Показать все
Смерть
Неизвестно