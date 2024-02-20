Ивченко Анна
Место рожденияСл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивченко Николай Никифорович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ивченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ивченко Николай Никифорович
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
2015