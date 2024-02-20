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Ивченко Анна

Место рождения

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивченко Николай Никифорович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1957

Сын: Ивченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ивченко Николай Никифорович

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
2015
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