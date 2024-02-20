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Ивченко Николай Никифорович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ивченко Никифор Михайлович

Мать: Ивченко Ксения Кондратьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивченко Анна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1957

Сын: Ивченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ивченко Анна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно
кривая лука
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