Ивченко Николай Никифорович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивченко Анна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ивченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ивченко Анна
Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно
кривая лука