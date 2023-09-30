Вьюхова (Коньшина) Василиса Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюхова (Коньшина) Василиса Еремеева

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Вьюхова) Степанида Гаврилова

Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Вьюхов Мартын Гаврилов

Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Вьюхов Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Вьюхова) Клавдия Гаврилова

Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Вьюхов Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Вьюхов Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев

Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Половинное, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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