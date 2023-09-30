Вьюхова (Коньшина) Василиса Еремеева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Вьюхова) Степанида Гаврилова
Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Вьюхова) Клавдия Гаврилова
Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Вьюхов Гаврила Васильев
Смерть
Неизвестно