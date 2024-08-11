Кондакова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
РС7 200-3-296 л441об-442 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: (Кондаков) Савелий (Савва) Максимов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: (Кондакова) Авдотья (Авдонья) Савельева
Отец ребёнка: (Кондаков) Савелий (Савва) Максимов
Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
РС7 200-3-296 л441об-442
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кондаков Кондратий Савельев
Отец ребёнка: (Кондаков) Савелий (Савва) Максимов
Смерть
Неизвестно