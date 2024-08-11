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Кондакова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

РС7 200-3-296 л441об-442 жена
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Кондаков) Савелий (Савва) Максимов

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Кондаков Харлам Савельев

Отец ребёнка: (Кондаков) Савелий (Савва) Максимов

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: (Кондакова) Авдотья (Авдонья) Савельева

Отец ребёнка: (Кондаков) Савелий (Савва) Максимов

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
РС7 200-3-296 л441об-442
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кондаков Кондратий Савельев

Отец ребёнка: (Кондаков) Савелий (Савва) Максимов

Смерть
Неизвестно

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