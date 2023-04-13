Кидалова Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кидалов Леонтий Харитонович
Отец ребёнка: Кидалов Харитон Савельевич
Рождение ребёнка
07.12.1856
Дочь: Варвара Харитоновна
Отец ребёнка: Кидалов Харитон Савельевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кидалов Лукьян Харитонович
Отец ребёнка: Кидалов Харитон Савельевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Серикова Надежда Харитоновна
Отец ребёнка: Кидалов Харитон Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно