Кидалова Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова Анна Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кидалов Леонтий Харитонович

Отец ребёнка: Кидалов Харитон Савельевич

Рождение ребёнка
07.12.1856

Дочь: Варвара Харитоновна

Отец ребёнка: Кидалов Харитон Савельевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кидалов Лукьян Харитонович

Отец ребёнка: Кидалов Харитон Савельевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Серикова Надежда Харитоновна

Отец ребёнка: Кидалов Харитон Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалов Харитон Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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