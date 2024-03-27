Михалевич Хаим Копелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалевич Хаим Копелевич

Михалевич Хаим Копелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1872

Дата смерти

15.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1872

Отец: Михалевич Копель (Прокопий)

Мать: Михалевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Исаак

Мать ребёнка: Михалевич Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лея

Мать ребёнка: Михалевич Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фридман Пелагея

Мать ребёнка: Михалевич Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инда

Мать ребёнка: Михалевич Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Прокопий

Мать ребёнка: Михалевич Хая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалевич Хая

Смерть
15.05.1939
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close