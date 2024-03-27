Михалевич Хаим Копелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1872
Дата смерти15.05.1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1872
Отец: Михалевич Копель (Прокопий)
Мать: Михалевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Исаак
Мать ребёнка: Михалевич Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лея
Мать ребёнка: Михалевич Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фридман Пелагея
Мать ребёнка: Михалевич Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инда
Мать ребёнка: Михалевич Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михалевич Прокопий
Мать ребёнка: Михалевич Хая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михалевич Хая
Смерть
15.05.1939