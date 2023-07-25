Дергунов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дергунова (Дергунова) Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дергунова (Дергунова) Устинья Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Прокофий Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Никифор Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Иван Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Ефим Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Варлан Стефанович

Мать ребёнка: не указана

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