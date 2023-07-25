Дергунов Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дергунова (Дергунова) Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дергунова (Дергунова) Устинья Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Прокофий Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Никифор Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Варлан Стефанович
Мать ребёнка: не указана