Колосова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Степанович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Степанович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Степанович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно