Полоскова (Полубоярова) Анна
Место рождения
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Полубояровъ Михаилъ
Мать: Полубоярова Анна
Бракосочетание
02.02.1892
Муж: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.10.1892
Дочь: Бахарева Анастасия
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.04.1895
Сын: Полосковъ Василий
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.11.1899
Сын: Полосковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
26.05.1901
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.12.1903
Дочь: Полосковы Лукерья Евгений
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.01.1905
Сын: Полосковъ Петръ
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
04.01.1907
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.05.1909
Дочь: Полоскова Ирина
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.05.1910
Сын: Полосковъ Николай
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.05.1910
Сын: Полозковъ Александръ
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.05.1912
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ