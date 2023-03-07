Полоскова (Полубоярова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоскова (Полубоярова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Полубояровъ Михаилъ

Мать: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1892

Дочь: Бахарева Анастасия

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1895

Сын: Полосковъ Василий

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Полосковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
26.05.1901

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1903

Дочь: Полосковы Лукерья Евгений

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1905

Сын: Полосковъ Петръ

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1909

Дочь: Полоскова Ирина

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1910

Сын: Полосковъ Николай

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1910

Сын: Полозковъ Александръ

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1912

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Полосковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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