Любимовъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимовъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Любимовъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Любимовъ Василий

Мать ребёнка: Любимова Онисья Андреева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Любимовъ Родионъ

Мать ребёнка: Любимова Онисья Андреева

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Онисья Андреева

Смерть
1788
Дурасовка
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