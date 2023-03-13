Любимовъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Любимовъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Любимовъ Василий
Мать ребёнка: Любимова Онисья Андреева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Любимовъ Родионъ
Мать ребёнка: Любимова Онисья Андреева
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Онисья Андреева
Смерть
1788
Дурасовка