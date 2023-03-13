Антипина Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Екатерина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Антипинъ Семенъ

Отец ребёнка: Антипинъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1879

Сын: Антипинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Антипинъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Антипина Татьяна

Отец ребёнка: Антипинъ Герасимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Герасимъ

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