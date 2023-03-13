Антипина Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Антипинъ Семенъ
Отец ребёнка: Антипинъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1879
Сын: Антипинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Антипинъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Антипина Татьяна
Отец ребёнка: Антипинъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Герасимъ