Бусарева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

27.06.1812

Пол

Женский

Отец

1783 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Бусаревъ Миронъ

Мать: Бусарева Анна

Смерть
27.06.1812
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