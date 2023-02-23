Вавилин Алексей Кузьмич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бочкова Ксения Вавилина
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Челышкина Феодосия Вавилина
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Крылышкина Анна Вавилина
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: ?
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно