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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бочкова Ксения Вавилина
Отец ребёнка: Вавилин Алексей Кузьмич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Челышкина Феодосия Вавилина
Отец ребёнка: Вавилин Алексей Кузьмич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Крылышкина Анна Вавилина
Отец ребёнка: Вавилин Алексей Кузьмич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Вавилин Алексей Кузьмич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния