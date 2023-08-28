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Сидорова Варвара Трофимовна

Место рождения

Горенское, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1900

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горенское, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Федор

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Андрианович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сидоров Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Андрианович

Малая Каменка, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Малышева (Сидорова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Андрианович

Рождение ребёнка
?.10.1889

Дочь: Макушкина Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Андрианович

Смерть
Около 1900

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