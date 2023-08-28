Сидорова Варвара Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Федор
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сидоров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Андрианович
Малая Каменка, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Малышева (Сидорова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
?.10.1889
Дочь: Макушкина Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Андрианович
Смерть
Около 1900