Михайлов Семен Аристархович
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Рождение ребёнка
22.12.1881
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1883
Мать ребёнка: Михайлова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.05.1886
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно