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Михайлов Семен Аристархович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Михайлов Аристарх Фролович

Мать: Михайлова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
22.12.1881

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Михайлов Иван Семенович

Мать ребёнка: Михайлова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.05.1886

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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