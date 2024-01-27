Сысоева (Денисова) Аксинья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Денисова) Аксинья Карповна

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Василиса Фатеевна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акулина Фатеевна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765

Сын: Сысоев Susoev Петр Фатеев

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Сысоева Пелагея Фатеевна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марфа Фатеева

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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