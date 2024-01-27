Сысоева (Денисова) Аксинья Карповна
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1738
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Василиса Фатеевна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акулина Фатеевна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сысоев Susoev Петр Фатеев
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Сысоева Пелагея Фатеевна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марфа Фатеева
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Фатей Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно