Гаппель (Брунгард) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брунгард Пётр Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаппель Лариса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаппель Лилия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаппель Сергей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаппель неизвестно
Смерть
Неизвестно