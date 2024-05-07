Гаппель (Брунгард) Раиса Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаппель (Брунгард) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брунгард Пётр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаппель Лариса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаппель Лилия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаппель Сергей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаппель неизвестно

Смерть
Неизвестно

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