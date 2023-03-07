Моризев (Маризин) Платон Евдокимович
Место рождения
Дата рождения06.04.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1854
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 29; №10 ревизии - 21
Бракосочетание
23.?.1872
Жена: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
04.10.1900
Дочь: Параскева Платоновна
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Наталия Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моризев (маризин) Стефан (?)
Мать ребёнка: Моризева (маризина) Наталия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно