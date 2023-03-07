Моризев (Маризин) Платон Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моризев (Маризин) Платон Евдокимович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.04.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1854

Отец: Моризев (маризин) Евдоким Степанович

Мать: Моризева (маризина) Авдотья (Евдокия) Дементьевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 29; №10 ревизии - 21
Бракосочетание
23.?.1872

Жена: Ирина Федорова

Рождение ребёнка
04.10.1900

Дочь: Параскева Платоновна

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Наталия Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моризев (маризин) Стефан (?)

Мать ребёнка: Моризева (маризина) Наталия Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моризева (маризина) Наталия Егорова

Смерть
Неизвестно
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