Хуснутдинов Ягуда Суфиянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Ягуда Суфиянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1960

Дочь: Хуснутдинова Разалия Ягудовна

Мать ребёнка: Хуснутдинова Рауза Садрисламовна

Ува, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснутдинова Рауза Садрисламовна

Смерть
Неизвестно
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