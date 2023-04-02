Хуснутдинов Ягуда Суфиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1960
Дочь: Хуснутдинова Разалия Ягудовна
Мать ребёнка: Хуснутдинова Рауза Садрисламовна
Ува, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно