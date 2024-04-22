Немченко (Ващенкова) Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко (Ващенкова) Прасковья Егоровна

Место рождения

Мироново, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мироново, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1912 ст.

Муж: Немченко Илларион Самуйлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1920

Сын: Немченко Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Немченко Илларион Самуйлович

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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