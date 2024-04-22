Немченко (Ващенкова) Прасковья Егоровна
Место рождения
Дата рождения24.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1889 ст.
Бракосочетание
23.01.1912 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1920
Сын: Немченко Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Немченко Илларион Самуйлович
Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно